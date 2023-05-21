Рашид Рахимов: Игнашевич — супер. Построил в «Балтике» футбол, который хотел

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил работу наставника калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича.

«Игнашевич — супер. Серёга молодец. Он сделал тот футбол, который хотел. Команда вышла в РПЛ впервые за 25 лет. Я желаю ему только удачи», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Казанский «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета. Казанцы обыграли «Балтику» со счётом 1:0 и возглавили турнирную таблицу Мелбет Первой Лиги. «Балтика» также вышла в Премьер-Лигу.

Единственный гол в матче «Балтика» — «Рубин» забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.