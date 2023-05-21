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Рашид Рахимов высказался о состоянии Дзагоева, получившего травму в матче с «Балтикой»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о состоянии полузащитника Алана Дзагоева.

«Алан Дзагоев? Сейчас у него хорошее состояние. У него болит нога. Может, выпьет пиво», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Казанский «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета. Казанцы обыграли «Балтику» со счётом 1:0 и возглавили турнирную таблицу Мелбет Первой Лиги.

Идущая третьей «Алания» потеряла шанс догнать «Рубин». У владикавказцев на девять очков меньше за два тура до конца сезона.

Единственный гол в матче «Балтика» — «Рубин» забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.