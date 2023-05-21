Главный тренер «Рубина» Рахимов объяснил, как изменил игру команды

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как изменил игру казанской команды.

«Что я сделал особенного с «Рубином»? Я тренировал их. Мы перестроили игру при владении мячом. Стали играть намного выше. Все детали вытекают из фундамента. Если нет фундаментальности, нет сбалансированной игры, то мало что получится. Важно контролировать все фазы игры.

Нужна фундаментальность, тогда будет баланс. У нас пока это получается. Сегодня мы создавали хорошие моменты. Вчера я не хотел, чтобы «Алания» играла вничью. Тогда «Балтика» играла бы под давлением. И волновалась.

Когда раскрепощён — многие моменты проходят удачнее. У нас поменялись требования. Решились играть по другому. И выбор такой игры принёс нам результат», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.