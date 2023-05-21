Главный тренер «Балтики» Игнашевич: заниматься обновлением команды — это не моя работа

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о возможном изменении состава после выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Изменения летом? Это не моя работа заниматься обновлением. Это работа спортивного генерального директора. Думаю, основная работа уже должна быть проведена. В ближайшее время обсудим», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу благодаря ничьей между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги.

В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.