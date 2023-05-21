Главный тренер «Балтики» Игнашевич: заниматься обновлением команды — это не моя работа
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о возможном изменении состава после выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.
«Изменения летом? Это не моя работа заниматься обновлением. Это работа спортивного генерального директора. Думаю, основная работа уже должна быть проведена. В ближайшее время обсудим», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу благодаря ничьей между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги.
В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.
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