Эдуард Мор — о матче «Спартак» — ЦСКА: ничья будет в пользу армейцев

Бывший защитник московского «Спартака», двукратный чемпион страны в составе красно-белых Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА.
«Спартак» устроит только победа? Конечно, потому что ничья будет в пользу ЦСКА. «Спартаку» надо постараться закончить сезон в двойке или тройке, это очень важно. После этого матча у красно-белых календарь полегче, чем у армейцев, и в случае победы отставание будет только в одно очко. И впереди у «Спартака» будут «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов», а у ЦСКА — более сложные матчи с «Краснодаром» и «Ростовом», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
Матч 28-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между ЦСКА и «Спартаком» завершилась боевой ничьей — 2:2.
В турнирной таблице команды находятся рядом: ЦСКА опережает «Спартак» на четыре балла после 27 туров. Армейцы набрали 54 очка, в то время как красно-белые завоевали 50 баллов.
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