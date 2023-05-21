The Times: Гюндоган, скорее всего, останется в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган откажет «Барселоне» и останется в своей нынешней команде, сообщает The Times.
По информации источника, немецкий хавбек очень близок к тому, чтобы продлить контракт с «горожанами». Руководство «Сити» приняло решение предложить Гюндогану контракт на более долгий срок, нежели один год. В связи с этим полузащитник готов принять данное предложение и остаться в команде ещё на несколько сезонов.
В текущем сезоне на счету Гюндогана 42 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.
Контракт игрока с «горожанами» истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее один из испанских источников сообщал, что «Барселона» уже договорилась с Гюндоганом о сотрудничестве на ближайшие несколько сезонов.
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