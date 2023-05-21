Гендиректор «Баварии» Кан: складывается ощущение, что всё разваливается на части
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Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан оценил шансы команды Томаса Тухеля на победу в Бундеслиге после поражения от «РБ Лейпциг» в 33-м туре (1:3).
«Такое случалось много раз в этом сезоне. Складывается ощущение, будто всё разваливается на части. По ходу игры было ощущение, что мы ничего не можем сделать после пропущенного гола. Ситуация больше не в наших руках. Это горько. Мы глубоко разочарованы тем, что упустили эту возможность», — цитирует Оливера Кана Bayern&Germany.
Проиграв «Лейпцигу» на домашней арене со счётом 1:3, «Бавария» сохранила за собой первое место в турнирной таблице Бундеслиги, но их преследователь в лице «Боруссии» Дортмунд имеет матч в запасе и отстаёт от мюнхенцев только на одно очко.
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