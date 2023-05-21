Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Баварии» Кан: складывается ощущение, что всё разваливается на части

Гендиректор «Баварии» Кан: складывается ощущение, что всё разваливается на части
Комментарии

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан оценил шансы команды Томаса Тухеля на победу в Бундеслиге после поражения от «РБ Лейпциг» в 33-м туре (1:3).

«Такое случалось много раз в этом сезоне. Складывается ощущение, будто всё разваливается на части. По ходу игры было ощущение, что мы ничего не можем сделать после пропущенного гола. Ситуация больше не в наших руках. Это горько. Мы глубоко разочарованы тем, что упустили эту возможность», — цитирует Оливера Кана Bayern&Germany.

Проиграв «Лейпцигу» на домашней арене со счётом 1:3, «Бавария» сохранила за собой первое место в турнирной таблице Бундеслиги, но их преследователь в лице «Боруссии» Дортмунд имеет матч в запасе и отстаёт от мюнхенцев только на одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023