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Аргентина одержала волевую победу над Узбекистаном, а Словакия разгромила Фиджи на ЧМ U20

Аргентина одержала волевую победу над Узбекистаном, а Словакия разгромила Фиджи на ЧМ U20
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На чемпионате мира среди игроков до 20 лет в Аргентине прошли заключительные матчи первого игрового дня.

Во встрече группы B хозяева турнира обыграли Узбекистан со счётом 2:1. Азиатская команда открыла счёт на 23-й минуте усилиям Махмуда Махамаджонова. На 27-й минуте Алехо Велис сделал счёт равным. Гол Валентина Карбони на 41-й минуте оказался победным для Аргентины.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
2 : 1
Узбекистан U20
0:1 Махамаджонов – 23'   1:1 Велис – 27'   2:1 Карбони – 41'

В матче группы A Словакия забила четыре безответных мяча в ворота команды Фиджи. Отличились Адам Гажи на 17-й минуте, Матэ Сжолгай на 25-й, Артур Гайдош на 70-й и Тимотей Ямбор на 79-й.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Фиджи U20
Окончен
0 : 4
Словакия U20
0:1 Гажи – 17'   0:2 Сжолгай – 25'   0:3 Гайдош – 70'   0:4 Ямбор – 79'

Во второй игровой день пройдут матчи сборных в группах C и D. 21 мая в 21:00 мск начнутся игры Нигерия — Доминиканская Республика и Израиль — Колумбия. В полночь 22 мая по московскому времени будет дан стартовый свисток во встречах Италия — Бразилия и Сенегал — Япония.

Результаты двух других матчей первого дня турнира:
США обыграл Эквадор, а Гватемала уступила Новой Зеландии на ЧМ среди игроков до 20 лет
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