Аргентина одержала волевую победу над Узбекистаном, а Словакия разгромила Фиджи на ЧМ U20

На чемпионате мира среди игроков до 20 лет в Аргентине прошли заключительные матчи первого игрового дня.
Во встрече группы B хозяева турнира обыграли Узбекистан со счётом 2:1. Азиатская команда открыла счёт на 23-й минуте усилиям Махмуда Махамаджонова. На 27-й минуте Алехо Велис сделал счёт равным. Гол Валентина Карбони на 41-й минуте оказался победным для Аргентины.
В матче группы A Словакия забила четыре безответных мяча в ворота команды Фиджи. Отличились Адам Гажи на 17-й минуте, Матэ Сжолгай на 25-й, Артур Гайдош на 70-й и Тимотей Ямбор на 79-й.
Во второй игровой день пройдут матчи сборных в группах C и D. 21 мая в 21:00 мск начнутся игры Нигерия — Доминиканская Республика и Израиль — Колумбия. В полночь 22 мая по московскому времени будет дан стартовый свисток во встречах Италия — Бразилия и Сенегал — Япония.
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