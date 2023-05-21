Лотар Маттеус: Тухель был близок к назначению в «Ювентус»

Обладатель «Золотого мяча» и легенда «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, что нынешний тренер мюнхенцев Томас Тухель был близок к тому, чтобы возглавить «Ювентус».

«Тухель был близок к назначению в «Ювентус», и «Бавария» начала нервничать. Тухель был без клуба, а «Бавария» не была уверена в Нагельсмане на 100 процентов. Они не могли уволить его после выигрыша требла, поэтому сделали это раньше.

Честно говоря, я думал, что увольнение Юлиана Нагельсмана — это шутка, но тогда было не 1 апреля», — приводит слова Маттеуса Football Italia.

Напомним, после 33-го тура чемпионата Германии «Бавария» находится на верхней строчке турнирной таблицы, имея в активе 68 очков. Дортмундская «Боруссия» отстаёт на одно очко и имеет матч в запасе.

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