Агент Влаховича: Душаном интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико»
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Масимо Брамбати, представитель и агент нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, рассказал о клубах, проявляющих интерес к его клиенту.
«Интересуются три команды. Считаю, что «Ювентус» будет серьёзно рассматривать эти предложения. Это клубы солидного уровня – «Челси», «Бавария» и «Атлетико», — приводит слова агента Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне на счету нападающего 41 матч в составе «Ювентуса» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. За туринский клуб Влахович выступает с января 2022 года.
Контракт игрока с «бьянконери» рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
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