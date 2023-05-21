Анчелотти оценил игру Бензема в ответном матче «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Карима Бензема в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
«Сомневаться в Бензема бессмысленно. У него может быть плохой матч, но не только у него. Он по-прежнему очень важен, он легенда этого клуба. Ничего не случится, если кто-то не забьет в матче. В среду команда не справился, не только Карим», — приводит слова Анчелотти Sport.es.
Напомним, первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Манчестер Сити» по итогам двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером», который в своём полуфинальном матче обыграл «Милан».
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