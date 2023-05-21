Винисиус: я бы променял все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что расстроен из-за непопадания команды в финал Лиги чемпионов.

«Всё, что я в этом году делал, было не для того, чтобы не выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это разочаровывает. Я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но чтобы это было и на пользу команде. Я бы променял все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов», — приводит слова Винисиуса Sambafoot.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «горожане» вышли в финал турнира, где встретятся с «Интером», который в своём полуфинальном матче турнира обыграл «Милан».

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