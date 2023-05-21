Украинские «Карпаты» раскритиковали «Барселону» за обращение к российским болельщикам
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«Карпаты» обратились к «Барселоне» после того, как защитники каталонцев Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили российских болельщиков с победой в Ла Лиге.
Украинский клуб на своей страничке в «твиттере» напомнили каталонцем о событиях, происходящих на данный момент в их стране, осудив обращение к российским фанатам.
Напомним, игроки записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Ранее «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Клуб выиграл испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю их историю. Больше титулов только у «Реала» – 35.
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