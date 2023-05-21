Хави: иногда кажется, что обстановка в «Барселоне» жестока

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о специфике работы в каталонском клубе.

«Основное изменение, которое я заметил после моего возвращения в команду — это болельщики, от которых у меня мурашки. Как тренер ты страдаешь втрое больше, потому что они заставляют тебя нести ответственность за всё. Теперь говорят о чемпионстве имени Хави. Но это командная работа. Вы страдаете гораздо больше, это реальность.

Иногда кажется, что обстановка в «Барселоне» жестока. Они недовольны, когда дела идут хорошо, и счастливы, когда дела идут плохо. Мы хотим стать сильнее, чтобы стать более конкурентоспособными. Я надеюсь, что этот год станет началом чего-то важного», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне Хави привёл «Барселону» к чемпионству в Ла Лиге.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с влубом рассчитано до 2024 года.

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