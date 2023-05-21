И. о. главного тренера «Динамо» Алпатов высказался о победе в матче РПЛ с «Торпедо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:0).

«В такой ситуации главное, что добились результата. Моментами выглядели неплохо. Хорошо, что удалось сыграть в обороне «на ноль», но после каждой игры есть нюансы, над которыми нужно работать. Хотел бы поблагодарить футболистов за то, что они проделали большой объём работы, и поздравить наших болельщиков с победой.

Я не могу сказать, что мы ввели какую-то новую схему. В течение сезона мы использовали несколько схем. Конечно, мы добавили какие-то нюансы в перестроениях игроков, но чего-то такого специфически нового не было», — приводит слова Алпатова официальный сайт «Динамо».