И. о. главного тренера «Динамо» Алпатов высказался о победе в матче РПЛ с «Торпедо»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:0).
«В такой ситуации главное, что добились результата. Моментами выглядели неплохо. Хорошо, что удалось сыграть в обороне «на ноль», но после каждой игры есть нюансы, над которыми нужно работать. Хотел бы поблагодарить футболистов за то, что они проделали большой объём работы, и поздравить наших болельщиков с победой.
Я не могу сказать, что мы ввели какую-то новую схему. В течение сезона мы использовали несколько схем. Конечно, мы добавили какие-то нюансы в перестроениях игроков, но чего-то такого специфически нового не было», — приводит слова Алпатова официальный сайт «Динамо».
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