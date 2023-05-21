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Сутормин — о матче с «Оренбургом»: все боролись и старались, из-за этого много стыков

Сутормин — о матче с «Оренбургом»: все боролись и старались, из-за этого много стыков
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Игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин подвёл итоги матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

«Никто не хотел уступать. Плюс у нас латиноамериканская группа, у них латиноамериканская группа — все боролись, все старались, из-за этого было много стыков. Думаю, что накал был хороший и болельщикам это только понравилось», — приводит слова Сутормина официальный сайт сине-бело-голубых.

На 28-й минуте Густаво Мантуан вывел «Зенит» вперёд. На 41-й минуте Александр Эктов сравнял счёт, а на 62-й минуте Ренато Гойкович вывел вперёд «Оренбург». На последней минуте Иван Сергеев спас «Зенит» от проигрыша.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство, находится на первом месте с 66 очками.

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