Каррагер: как часто «Арсенал» будет опережать конкурентов на 8 очков за 10 игр до конца?

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер высказался о лондонском «Арсенале», который лидировал в таблице английской Премьер-лиги значительную часть сезона, но на финише выбыл из борьбы и позволил «Манчестер Сити» досрочно завоевать чемпионский титул.
«Когда вы смотрите на стартовый состав «Арсенала», он не так уж далёк от уровня «Манчестер Сити», они играют в похожем стиле. Но Сака сыграл в каждой игре, и он сыграл в каждой игре в прошлом сезоне. Некоторые из ваших лучших игроков не могут выходить на поле всё время.
Кевин Де Брёйне не играет в каждом матче за «Манчестер Сити», и для меня он, вероятно, был лучшим игроком в Премьер-лиге за последние четыре или пять лет.
Но самое большое разочарование «Арсенала» в том, что во второй половине сезона произошёл сильный спад. Мы не можем это отрицать. У «Арсенала» было 50 очков в середине сезона. Знаете, в любом сезоне вам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть титул прямо сейчас, соперничая с «Сити».
«Арсенал» может закончить сезон с 84 очками, поэтому, хотя мы и говорим, что им не повезло, они сделали всё, что могли. «Ливерпуль» набирал более 90 очков, но не выиграл чемпионат. Ты должен набрать 90 с лишним очков.
Лондонцы шли к этому, но во второй половине сезона произошел массовый спад, и одна из главных причин в том, что у них не было глубины состава. Им нужно привлечь больше качественных игроков. Но если посмотреть назад и подумать: как часто «Арсенал» будет опережать конкурентов на восемь очков за 10 игр до конца? Это была потрясающая позиция, и они её упустили, мы не можем это отрицать», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
- 21 мая 2023
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