Нападающий «Локо» Раков: первое результативное действие за основу — я очень рад

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0). Футболист оформил голевую передачу.

«Эмоции, конечно, незабываемые. Команда выиграла, я сделал первое результативное действие за основу. Я очень рад. Поздравляю всех болельщиков и всю команду с победой.

Парни всю неделю тренировались, старались. Мы были настроены только побеждать. В первом круге мы проиграли «Факелу», а сейчас постарались отомстить и сделали это.

Как оцениваю свою игру? В принципе, вышел достаточно активно, старался играть вперёд. Ближе к концу матча отдал Антохе голевую, а он дальше сам всё сделал.

Следующая цель — забить гол? Да, надо просто продолжать в том же духе — тренироваться, работать. И вскоре, мне кажется, я забью первый гол», — приводит слова Ракова официальный сайт «Локомотива».