Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил качество игры в матче с «Факелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о качестве игры в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

«Доволен ли качеством игры? Двоякая ситуация. Понятно, что нам надо стабилизировать качество игры. Но, когда у тебя по той или иной причине выпадает группа основных игроков и идёт определённая ротация, большое количество замен и изменений, объективно трудно этого добиться. Мы стараемся, пытаемся донести до наших игроков, что, когда ты владеешь мячом, сопернику очень тяжело. Есть разные моменты в матче, когда и без мяча необходимо правильно и организованно играть. Вот над этим мы и работаем.

В оставшихся матчах нам важно не только улучшать психологию победителей, не только добиваться цели, которую мы для себя поставили — выигрывать каждый матч, но ещё и играть правильно», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».