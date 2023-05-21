Глава «Локомотива» Нагорных: в матче с «Факелом» показали, что можем побеждать без Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Антон Миранчук.

«Дзюба — очень важное звено в «Локомотиве», но команда проявила характер в сложном матче с «Факелом» и показала, что может побеждать без Дзюбы. Очень важно, что у «Локомотива» есть разные исполнители в составе.

Зависимость команды от Дзюбы? На сегодняшний день Артём в составе «Локомотива». Мы на него очень рассчитываем. В команде есть хорошая глубина состава: если нужно, то будем искать выход из любой ситуации», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.