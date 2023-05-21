Источник: Баринов продлит контракт с «Локомотивом» до 2026 года

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов продлит соглашение с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Контракт будет рассчитан до 2026 года. Нынешний договор Баринова с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года. Зимой в переходе 26‑летнего полузащитника был заинтересован «Бешикташ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Баринов принял участие в 26 матчах железнодорожников. Его команда располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков в 28 встречах. В следующем матче, который пройдёт 28 мая, «Локомотив» встретится с «Динамо».

Баринов является воспитанником железнодорожников. В составе клуба он выигрывал чемпионат России в 2018 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.