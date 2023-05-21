Павлюченко: ЦСКА на ходу, «Спартак» обязан отдать все силы на поле, по-другому не победить

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет ЦСКА.

«ЦСКА сейчас на ходу. У команды Федотова очень хорошая весна получается. Чтобы их обыграть, «Спартак» обязан отдать все силы на поле, по-другому не получится. Важно то, в каком состоянии к матчу подойдёт Промес. К сожалению, в атакующей игре красно-белых прослеживается серьёзная зависимость от формы их лидера.

С одной стороны, это хорошо, когда на поле есть футболист, который может решить исход матча, а с другой, это может стать проблемой для команды, если сопернику удастся закрыть такого игрока. А матч будет за шесть очков, бесспорно», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.