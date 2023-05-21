И. о. главного тренера «Динамо» Алпатов: нам есть что доказывать себе и болельщикам

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов высказался о задаче на оставшиеся матчи сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Задача на оставшиеся два матча – набрать шесть очков или скорее начать готовить команду к новому сезону? У нас есть задача на следующий матч. Мы идём поступательным путём. Нам есть что доказывать себе и болельщикам. Так что все мысли — о ближайшей игре с «Локомотивом», а потом уже будем ставить новую задачу перед игрой с «Оренбургом», — приводит слова Алпатова официальный сайт «Динамо».

В матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» дома встретится с «Локомотивом» 28 мая. Начало игры — в 16:30 мск. В заключительном туре бело-голубые сыграют в гостях с «Оренбургом» 3 июня.