«Крылья Советов» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

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В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Урал» дома обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. В составе екатеринбуржцев отличились Алексей Каштанов (с пенальти) и Юрий Газинский. За самарцев забил Максим Глушенков.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 27 матчей. «Крылья Советов» находятся на 13-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).