Источник: Аршавин, Быстров, Билялетдинов и Павлюченко будут получать тренерскую лицензию

Ряд бывших игроков сборной России будут проходить обучение на тренерскую лицензию. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Академия РФС завершила приём заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.
Программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».
В число студентов академии попали РФС Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко. Кроме того, в списке, по официально не подтверждённым данным, есть Игорь Денисов, Александр Самедов. Ранее стало известно, что тренерскую лицензию также будет получать Александр Мостовой.
- 21 мая 2023
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