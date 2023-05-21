Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил, что Деку станет директором клуба
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Вице-президент испанский «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил, что бывший полузащитник каталонцев Деку станет новым директором клуба. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что Деку присоединится к клубу и будет работать вместе с Матеу Алемани. Португалец возьмёт на себя роль Йорди Кройфа, который покидает клуб.
«Барселона» уже обеспечила себе чемпионский титул испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 85 очков после 35 матчей. Мадридский «Реал» отстаёт на 14 очков с одной игрой в запасе. В матче 35-го тура Ла Лиги каталонцы уступили «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2.
Видео: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Обзор матча. Ла Лига. 35-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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