Бояринцев: желаю Спартаку» победы в дерби. При любом другом результате ЦСКА станет вторым

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от московского дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле примут ЦСКА.

«В матче «Спартак» — ЦСКА будет хороший атакующий футбол с обеих сторон. Закрытой игра точно не будет. Фаворита в дерби нет — это однозначно. Может быть, ЦСКА в лучшем настроении подходит к этой игре, имея победы в последних турах. У «Спартака» ситуация посложнее. Шансы расцениваю как 50 на 50.

Является ли матч «Спартак» — ЦСКА ключевым в борьбе за серебро? Сейчас для всех трёх команд — «Спартака», ЦСКА и «Ростова» — каждый матч решающий, каждая потеря очков может стать ключевой. Хочется пожелать «Спартаку» победы в дерби: при любом другом результате команда Федотова станет второй в таблице», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.