«Манчестер Сити» опубликовал эпичный ролик в честь чемпионства

«Манчестер Сити» на своём YouTube-канале опубликовал эпичный ролик в честь чемпионства в английской Премьер-лиге. В нём показаны выступления главного тренера Хосепа Гвардиолы, защитника Рубена Диаша, полузащитников Илкая Гюндогана и Родриго Эрнандеса в раздевалке команды.

«Я хочу увидеть ваш характер, потому что он у вас есть. И вы доказали это тысячу миллионов раз. Вы должны доказать это снова», — сказал Гвардиола в одном из обращений к команде.

Видео доступно на YouTube-канале Манчестер Сити. Права на видео принадлежат EPL

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии после того, как «Арсенал» уступил в матче 37-го тура Премьер-лиги. «Канониры» в гостях проиграли «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. «Манчестер Сити» набрал 85 очков после 35 матчей. «Арсенал» отстаёт на четыре очка, сыграв на два матча больше.

Сегодня, 21 мая, «Манчестер Сити» встретится с «Челси» в матче 37-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:00 мск.