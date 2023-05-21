Матч «Балтика» — «Рубин» посетили 32 682 зрителя, это рекорд сезона в Первой лиге
Поделиться
Матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала казанский «Рубин», посетили 32 682 болельщика.
Встреча стала самой посещаемой в нынешнем сезоне Первой лиги. До этого рекорд был установлен в матче «Рубин» — «КАМАЗ» (1:1) в 7-м туре.
«Рубин» обыграл «Балтику» со счётом 1:0 и вышел в Российскую Премьер-Лигу. Единственный гол в матче забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.
«Рубин» располагается на первой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 65 очков. «Балтика» находится на втором месте с 64 очками. Калининградцы также обеспечили себе участие в Российской Премьер-Лиге.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2023
-
13:00
-
12:57
-
12:53
-
12:47
-
12:40
-
12:29
-
12:20
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:40
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:40
-
10:32
-
10:24
-
10:20
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:46
-
09:41
-
09:36
Партнерский контент