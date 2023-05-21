Матч «Балтика» — «Рубин» посетили 32 682 зрителя, это рекорд сезона в Первой лиге

Матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала казанский «Рубин», посетили 32 682 болельщика.

Встреча стала самой посещаемой в нынешнем сезоне Первой лиги. До этого рекорд был установлен в матче «Рубин» — «КАМАЗ» (1:1) в 7-м туре.

«Рубин» обыграл «Балтику» со счётом 1:0 и вышел в Российскую Премьер-Лигу. Единственный гол в матче забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.

«Рубин» располагается на первой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 65 очков. «Балтика» находится на втором месте с 64 очками. Калининградцы также обеспечили себе участие в Российской Премьер-Лиге.