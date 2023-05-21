«Краснодар» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
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Сегодня, 21 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет «Ростов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В предыдущем туре «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), а «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1). Ранее «Краснодар» и «Ростов» встречались в Фонбет Кубке России. Тогда «Краснодар» оказался сильнее в серии пенальти. В матче соперников в первом круге чемпионата «Ростов» выиграл со счётом 3:2.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка в 27 матчах. «Ростов» находится на третьем месте с 50 очками. Лидирует «Зенит», у сине-бело-голубых 66 очков.
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