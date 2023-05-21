Глава «Локомотива» Нагорных: Магкеев будет прооперирован в европейской клинике

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что защитник команды Станислав Магкеев будет прооперирован в одной из европейских клиник, так как в России нет подходящих медицинских заведений.

«Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договорённости для этого есть, он в ближайшие дни туда направится. Мы хотим сделать операцию там, потому что у нас делают операции на кресты, но всё-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет.

Были ли проблемы в переговорах с европейской клиникой? Я могу сказать, что все договорённости есть, спасибо нашим коллегам, солидарность, которая в спорте существует, в этом плане работает. Травма стандартная, восстановление займёт минимум шесть, максимум — восемь месяцев. Я планирую перед отъездом со Стасом переговорить очень предметно, но что сделать, так складываются обстоятельства, нужно преодолевать. Он мужественный парень, сильный, профессионал, мы преодолеем вместе, клуб будет с ним рядом весь процесс лечения», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, Магкеев получил травму крестообразных связок в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) и был заменён на 35-й минуте встречи.