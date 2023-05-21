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Камано: хочу остаться в «Локомотиве», мне всё нравится здесь

Камано: хочу остаться в «Локомотиве», мне всё нравится здесь
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Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано выразил желание остаться в команде.

«Хочу ли я остаться в «Локомотиве»? Да, конечно. Мне всё нравится здесь», — приводит слова Камано «РБ Спорт».

Ранее агент футболиста заявлял, что игрока всё устраивает в «Локомотиве», но в то же время по нему есть предложения от европейских клубов.

Франсуа Камано перешёл в «Локомотив» в 2020 году из французского «Бордо». Действующий контракт 27-летнего гвинейца с московским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Камано принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги в составе железнодорожников, забил в них три мяча и стал автором трёх результативных передач. В Фонбет Кубке России на счету форварда три забитых мяча в девяти встречах текущего розыгрыша.

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