Игрок «Торпедо» Эркинов — о 0:3 с «Динамо»: сложно играть, осознавая, что вылетел
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Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:3).
«Сложно играть, осознавая, что уже вылетел. Но всё равно, даже когда грустно, все силы будем отдавать, чтобы защищать «Торпедо». Это клуб с историей — отдадим все силы, чтобы достойно за него играть.
Самое главное, нужно верить в себя и в команду, чтобы как можно быстрее вернуться в Премьер-Лигу. А потом показать это на поле.
После матча мы пообщались с болельщиками. Нас поддержали — они с нами. Спасибо им за то, что приходят на стадион и поддерживают. Мы очень хотим порадовать их и отдадим все силы для этого в последних двух играх», — сказал Эркинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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