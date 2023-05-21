Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Эркинов — о 0:3 с «Динамо»: сложно играть, осознавая, что вылетел

Игрок «Торпедо» Эркинов — о 0:3 с «Динамо»: сложно играть, осознавая, что вылетел
Комментарии

Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:3).

«Сложно играть, осознавая, что уже вылетел. Но всё равно, даже когда грустно, все силы будем отдавать, чтобы защищать «Торпедо». Это клуб с историей — отдадим все силы, чтобы достойно за него играть.

Самое главное, нужно верить в себя и в команду, чтобы как можно быстрее вернуться в Премьер-Лигу. А потом показать это на поле.

После матча мы пообщались с болельщиками. Нас поддержали — они с нами. Спасибо им за то, что приходят на стадион и поддерживают. Мы очень хотим порадовать их и отдадим все силы для этого в последних двух играх», — сказал Эркинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Увольнение тренера «Динамо» разбудило Захаряна! Но суперматч Арсена чуть не угробил судья
Видео
Увольнение тренера «Динамо» разбудило Захаряна! Но суперматч Арсена чуть не угробил судья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023