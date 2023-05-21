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«Манчестер Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 21 мая, состоится матч предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Челси» на стадионе «Этихад». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 18:00 мск.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Манчестер Сити». Победу «горожанам» принёс Рияд Марез, открывший счёт на 63-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков в 35 матчах. «Горожане» обеспечили себе победу в чемпионате Англии. «Челси» находится на 12-м месте. На счету «аристократов» 43 очка.

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