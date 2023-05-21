Енин: Дзюба бы усилил «Торпедо», думаю, забил бы не один гол

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин высказался о вылете из Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос, помог бы команде нападающий Артём Дзюба в случае перехода в зимнее трансферное окно.

«РПЛ — сильный чемпионат. Здесь хорошие команды, играют высокого качества иностранные и российские футболисты. Но для «Торпедо» этот сезон полностью провальный. Почему так вышло? Много факторов повлияло: смена и тренеров, и руководства. Видимо, игроки не были готовы к чемпионату. Сейчас остаётся правильно и аккуратно довести чемпионат до конца. Собраться всей командой и доиграть нормально оставшиеся игры. Не ударить в грязь лицом, и всё.

Будущее? Пока разговоров нет. Вся голова здесь до конца сезона. Дальше будет видно.

Спас бы ситуацию Дзюба, если бы его подписали? Как минимум он усилил бы команду. Думаю, забил бы не один гол», — приводит слова Енина Sport24.

«Торпедо» отказалось от идеи подписания контракта с 34-летним Дзюбой в минувшее зимнее трансферное окно, форвард перешёл в «Локомотив».

Напомним, «Торпедо» досрочно лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ.