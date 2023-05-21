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Квеквескири: «Факел» играл лучше «Локомотива». Мы не реализовали три стопроцентных момента

Квеквескири: «Факел» играл лучше «Локомотива». Мы не реализовали три стопроцентных момента
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Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Железнодорожники выиграли со счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Антона Миранчука.

«Мы играли лучше «Локомотива» — точно не наиграли на поражение. Играли хорошо, были классные подходы — в итоге не реализовали три стопроцентных момента», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 28 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).

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