Агент: Фернандес не планирует уходить из «Динамо», к следующему сезону он будет готов
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Футбольный агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, заявил о желании футболиста продолжать выступления за московский клуб.
«Роберто точно останется в «Динамо». Он не планирует никуда уходить летом. К следующему сезону Фернандес будет готов на 100%. Его восстановление идёт отлично. Есть серьёзный прогресс», — приводит слова Ромеро Sport24.
22-летний Фернандес восстанавливается от травмы мышцы бедра, полученной в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).
Парагвайский защитник выступает за «Динамо» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
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