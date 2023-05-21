Агент: Фернандес не планирует уходить из «Динамо», к следующему сезону он будет готов

Футбольный агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, заявил о желании футболиста продолжать выступления за московский клуб.

«Роберто точно останется в «Динамо». Он не планирует никуда уходить летом. К следующему сезону Фернандес будет готов на 100%. Его восстановление идёт отлично. Есть серьёзный прогресс», — приводит слова Ромеро Sport24.

22-летний Фернандес восстанавливается от травмы мышцы бедра, полученной в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

Парагвайский защитник выступает за «Динамо» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.