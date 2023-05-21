Гвардиола: согласен, что «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы сравниться с великим командами
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе клуба в Лиге чемпионов.
«Команда действительно хороша, но я согласен со СМИ и теми, кто говорит, что мы должны выиграть Лигу чемпионов, чтобы сравниться с великими командами. Великие команды побеждали в Европе, и не один раз. Моё мнение об уровне «Сити» не изменится после финала Лиги чемпионов, но, чтобы по-настоящему войти в историю, нужно победить. Почему мы не остановились после четырёх выигранных титулов английской Премьер-лиги? Лучшие клубы всегда голодны, они хотят больше и больше», — приводит слова Гвардиолы Goal со ссылкой на The Times.
«Манчестер Сити» встретится в финале Лиги чемпионов с «Интером». Ранее «горожане» стали чемпионами Англии.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2023
-
14:23
-
14:21
-
14:16
-
14:09
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:09
-
13:00
-
12:57
-
12:53
-
12:47
-
12:40
-
12:29
-
12:20
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:40
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:40
-
10:32
Партнерский контент