Созин: «Спартак» победит ЦСКА. Если нет, Абаскаль и руководство сильно подвиснут
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.
«ЦСКА играть со «Спартаком» удобнее. Они могут проиграть, но сохранят отрыв, в РПЛ второе место останется в их руках, а впереди ещё и финал Кубка. Хотя вряд ли команда об этом думает. Для Федотова и его команды именно «Спартак» – главный раздражитель.
«Спартаку» сложнее – если не выиграют, то Абаскаль и руководство сильно подвиснут. Финиш вне тройки и вылет из Кубка – это очень плохо. Так что думаю, что «Спартак» победит ЦСКА. Из-за желания и мотивации. Ну а если нет, то сезон у ЦСКА будет очень успешным», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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