«Динамо» приняло участие в высадке деревьев в рамках фестиваля «Черешневый лес»

Московское «Динамо» приняло участие в фестивале «Черешневый лес».

В высадке деревьев поучаствовали игроки, руководство и болельщики бело-голубых. У футболистов «Динамо» появились именные деревья.

Ранее «Динамо» обыграло «Торпедо» со счётом 3:0 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые располагаются на шестой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона РПЛ. Команда набрала 45 очков в 28 матчах чемпионата. 28 мая «Динамо» дома встретится с «Локомотивом», а 3 июня сыграет в гостях с «Оренбургом».

В Фонбет Кубке России «Динамо» завершило выступление на стадии 1/8 финала Пути регионов, уступив «Акрону». Основное время той встречи закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти «Акрон» одержал победу со счётом 4:1.