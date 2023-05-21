«Наполи» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 19:00
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В матче 36-го тура итальянской Серии А встретятся «Наполи» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия - Серия А. 36-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Наполи» со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил нападающий хозяев Эдин Джеко. Ему ассистировал Федерико Димарко.
«Наполи» уже обеспечил себе чемпионский титул сезона-2022/2023. Команда набрала 83 очка после 35 матчей. «Интер» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. Подопечные Симоне Индзаги заработали 66 очков.
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