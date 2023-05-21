«Наполи» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 19:00

В матче 36-го тура итальянской Серии А встретятся «Наполи» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Наполи» со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил нападающий хозяев Эдин Джеко. Ему ассистировал Федерико Димарко.

«Наполи» уже обеспечил себе чемпионский титул сезона-2022/2023. Команда набрала 83 очка после 35 матчей. «Интер» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. Подопечные Симоне Индзаги заработали 66 очков.