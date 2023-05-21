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«Крылья Советов» — «Урал»: Фролов заменил Ломаева из-за травмы на 20-й минуте

«Крылья Советов» — «Урал»: Фролов заменил Ломаева из-за травмы на 20-й минуте
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Урал
Екатеринбург

На 20-й минуте голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев был заменён, так как получил травму. На поле появился Евгений Фролов. Это его первый матч в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 27 матчей. «Крылья Советов» находятся на 13-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).

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