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«Крылья Советов» — «Урал»: Бейл открыл счёт на 45+4-й минуте

«Крылья Советов» — «Урал»: Бейл открыл счёт на 45+4-й минуте
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Крылья Советов» выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Бейл – 45+4'   2:0 Цыпченко – 52'   3:0 Гарре – 60'

На 45+4-й минуте отличился защитник хозяев Гленн Бейл. Голкиперу «Урала» Илье Помазуну помешал рикошет.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 27 матчей. «Крылья Советов» находятся на 13-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).

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