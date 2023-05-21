«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на московское дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы:
«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Промес, Соболев.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил на стадионе армейцев и завершился результативной ничьей со счётом 2:2.
Московский «Спартак» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 27 туров.
- 21 мая 2023
-
16:08
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:29
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:16
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:53
-
14:45
-
14:42
-
14:23
-
14:21
-
14:16
-
14:09
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:09
-
13:00
-
12:57