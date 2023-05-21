В «Спартаке» прокомментировали интерес к Абаскалю со стороны европейских клубов

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал интерес к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю со стороны европейских клубов.

«Гильермо — тренер «Спартака». Он счастлив со «Спартаком» — он сам об этом говорил. Гильермо и клуб настроены на долгосрочное сотрудничество», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив Паоло Ваноли. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков после 27 туров. В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с ЦСКА, который находится на втором месте с 50 баллами. Матч начнётся в 16:30 мск.