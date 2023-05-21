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В «Спартаке» объяснили, почему открыли продажу билетов на северную трибуну

В «Спартаке» объяснили, почему открыли продажу билетов на северную трибуну
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб принял решение открыть продажу билетов на северную трибуну.

«Билеты на матч пользуются большим спросом. Поскольку практически полностью куплена южная трибуна, мы открыли для продажи часть секторов северной», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков после 27 туров. В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с ЦСКА, который находится на втором месте. Матч начнётся в 16:30 мск. Встреча команд в первом круге завершилась ничьей (2:2).

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