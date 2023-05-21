В матче юношеского чемпионата Украины болельщик ударил арбитра в живот

Матч 27-го тура юношеского чемпионата Украины (U19), в котором «Рух» принимал «Львов», ознаменовался скандалом.

На 90+7-й минуте встречи главный арбитр Артём Очкуренко при счёте 1:1 назначил пенальти в пользу хозяев. После этого на поле выбежал болельщик и ударил судью в живот, а затем развернулся и в сопровождении футболистов «Львова» покинул газон. Полузащитник «Руха» Максим Бойко реализовал 11-метровый удар и принёс команде победу.

В нынешнем сезоне молодёжной украинской лиги «Рух» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 73 очка после 27 туров и опережая идущее вторым киевское «Динамо» на пять баллов. «Львов» находится на десятом месте, набрав 31 очко в 26 встречах чемпионата.