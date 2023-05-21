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«Родина» и «Кубань» поделили очки в матче Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Черенкова в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым (Ростов-на-Дону). Итоговый результат — 2:2.

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко. На 36-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Кубани» Максим Сидоров. Нападающий Алексей Щёткин вывел гостей вперёд на 47-й минуте. Через пять минут Гордюшенко оформил дубль — 2:2.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 46 очков после 32 матчей. «Кубань» находится на 14-й строчке, заработав 34 очка. Лидирует казанский «Рубин» (65).