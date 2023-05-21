Евгений Ловчев: считаю, что «Спартак» победит ЦСКА — у красно-белых шикарная атака

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Говорил и повторю: считаю, что «Спартак» победит. «Спартак» ничем не хуже ЦСКА, и, в отличие от многих команд, есть шикарная атака. «Спартак» в каждом матче создаёт много моментов, но проблема только в том, что иногда для победы не хватает и трёх голов. Есть большие проблемы в обороне, но думаю, что статус матча, ответственность и турнирное положение (а даже ничья не устроит), приведут к тому, что в обороне команда сыграет более ответственно.
Не играет несколько матчей Джикия. Возможно, перестраховывались перед дерби. Не будут играть Денисов, Пруцев — они дисквалифицированы. Но это не те потери, как если бы не мог играть кто-то из форвардов, атакующих игроков. Это матч, исход которого зависит от того, как сыграет именно атака — форварды», — написал Ловчев в телеграм-канале.
- 21 мая 2023
-
17:38
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:12
-
17:09
-
16:57
-
16:54
-
16:41
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:08
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:29
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:16
-
15:16
-
15:10
-
15:00