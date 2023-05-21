Игрок «Лидса» сделал голевой пас, вбрасывая аут

Необычный эпизод произошёл во время матча 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм» и «Лидс».

На 17-й минуте полузащитник «Лидса» Уэстон Маккенни подавал мяч из аута. Игровой снаряд устремился в штрафную, где проворнее всех оказался Родриго, пробивший по воротам в одно касание и открывший счёт.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Первый тайм матча завершился ничьей — 1:1. На гол Родриго «Вест Хэм» ответил точным ударом Деклана Райса.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 36 матчах. «Лидс» находится на 18-м месте с 31 очком и борется за выживание. Матч команд в первом круге чемпионата Англии завершился ничьей со счётом 2:2.